Marotta sposa la linea verde sul mercato dell'Inter. In Italia occhi su Barella (Cagliari) e Tonali (Brescia) per il centrocampo, mentre in difesa sono sul taccuino Romero (Genoa), Andersen (Sampdoria) e Mancini (Atalanta). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, all'estero piacciono due brasiliani: il portiere Brazao del Cruzeiro e l'attaccante Lincoln del Flamengo, a sua volta interessato a Gabigol.