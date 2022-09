e, dopo settimane trascorse in trincea, i nerazzurri possono adesso guardare con maggiore fiducia a tutte le competizioni da affrontare., che aveva spinto la Curva ad organizzarsi in protesta sotto la sede di Viale della Liberazione.Perché lo sceicco non è abituato alle porte in faccia e, come ha confermato lo stesso Marotta, sembra disposto a blandire Skriniar con una proposta molto allettante, ovviamente al fine di portarselo via a zero l’anno prossimo.- In più,, che in questo avvio fatica a carburare (attualmente alle prese con una distrazione muscolare che lo terrà fuori oltre un mese). Dall’integrazione del belga al 3-5-2 di matrice inzaghiana passa tanto del destino nerazzurro.In quella zona l’Inter perde tantissimo in termini di transizione, assist e recuperi difensivi. Peserà più il ritorno di Lukaku o la partenza di Perisic? L’interrogativo è questo e al contrario di quanto si possa pensare, la risposta è tutt’altro che scontata. Non vanno dimenticati, inoltre,. Il primo ancora acerbo, il secondo, invece, aspetterà il suo momento.Anche in virtù delleEntro giungo 2023 Zhang ne chiede ancora una trentina, ma per adesso gli interisti possono godersi ancora l’integrità di un gruppo che ha negli anni ha dimostrato serietà e compattezza nel perseguimento degli obiettivi. Sempre un ottimo punto di partenza.