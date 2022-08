. E' il bilancio in termini di reti delle cinquein questo pre campionato. Un dato che indica come la squadra disia ancora, e come, soprattutto, incassi un po' troppi gol. A meno di una settimana dalla prima partita ufficiale (sabato a Lecce), spetta al tecnico trovare i correttivi giusti, per blindare la difesa e, al contempo, realizzare le reti che la potenza di fuoco dell'attacco nerazzurro può garantire.(le due die la prima di), notiamo una).(con sole due amichevoli a metà settembre, dopo che il campionato precedente e l'Europa League si erano chiusi in piena estate causa Covid). In entrambe quelle estati, l'Inter avevaPer quanto riguardao, probabilmente possono influire i persistentisu alcuni protagonisti (su tutti) e, forse, la necessità di trovare nuoveper un gruppo che, nel suo zoccolo duro, gioca assieme ormai da quattro stagioni. Motivazioni e freschezza che sicuramente torneranno appena gli impegni diventeranno ufficiali.Lugano-Inter 1-2, Manchester United-Inter 1-0, Juventus-Inter 1-1 (4-3 rig.), Psg-Inter 1-1 (5-6 rig.), Tottenham-Inter 1-1 (3-4 rig.), Valencia-Inter 1-1 (6-7 rig.)Inter-Lugano 5-0, Inter-Pisa 7-0Lugano-Inter 2-2, Inter-Crotone 6-0, Parma-Inter 0-2, Inter-Dinamo Kiev 3-0Lugano-Inter 1-4, Inter-Monaco 2-2, Lens-Inter 1-0, Inter-Lione 2-2, Inter-Villarreal 2-4