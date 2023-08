Due giocatori per ruolo e un inizio di stagione immacolato con due vittorie su due e nemmeno un gol subito nelle sfide contro Monza e Cagliari: Simone Inzaghi può essere soddisfatto delle prime risposte della sua squadra e delle indicazioni giunte dai nuovi giocatori. Marotta e Ausilio hanno quasi completato anche l'iter che porterà alla firma l'ultimo acquisto, il francese Benjamin Pavard dal Bayern Monaco, ma stando a quanto raccolto dalla nostra redazione i battenti del calciomercato in casa nerazzurra non sono ancora chiusi.



UN ALTRO CENTROCAMPISTA - In Viale della Liberazione, infatti, si sonda la disponibilità nel panorama di un altro centrocampista, che se entrasse diventerebbe il settimo per un modulo che prevede tre titolari. Dopo il naufragio dell'affare Samardzic, sembrava che la decisione fosse quella di puntare su Sensi, autore di un ottimo precampionato ma con uno storico infortuni certo non rassicurante. O ancora, la fatica di Kristjan Asllani nel ritagliarsi spazio all'ombra di Calhanoglu potrebbe aver indotto la dirigenza milanese a cercare un'alternativa di maggiore spessore tra le occasioni rimaste.