Le voci di mercato non sembrano turbare Radja Nainggolan, che dal ritiro di Lugano si diverte a scherzare con Matteo Politano, divenuto uno dei suoi migliori amici in questo periodo all'Inter. Taggando l'ex Sassuolo, il "Ninja" pubblica una foto che lo ritrae proprio accanto all'attaccante: "Ma una foto in cui non sei accanto a me?”, gli chiede scherzando il centrocampista, che poi in didascalia completa con un "Ormai inseparabili”.