Il mercato dell'Inter sarà ancora sulla falsa riga di quello 2021/22, sostanzialmente autofinanziato e con la necessità di continuare il percorso di riduzione dei costi a bilancio. Per questo le possibili strategie restano due davanti al club nerazzurro: o una cessione importantissima come potrebbe essere quella di Lautaro che in colpo solo aggiusterebbe tutto, oppure delle cessioni "minori" ma che comprendano comunque almeno un big della rosa.