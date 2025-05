Inter, il merito di Oaktree: cambiare, non rivoluzionare. Uomini di calcio per il bene del club: i vantaggi economici

Getty e Calciomercato.com

L'si prepara all'appuntamento più atteso, la finale di Champions League contro il PSG a Monaco di Baviera. La seconda negli ultimi tre anni, la prima da quandoha preso il controllo del club. E nella cavalcata nerazzurra c'è ancheE' passato poco più di un anno da quando Oaktree è subentrato ae alla famigliaalla guida del club. Un anno ricco di novità, come inevitabile con il passaggio di proprietà specialmente nelle mani di un fondo di investimenti. Lo abbiamo visto, nella storia recente, anche con l'avvento prima die poi dial timone del. Ci sono però differenze evidenti con la gestione che prima Paul Singer e poi, soprattutto, Gerry Cardinale hanno scelto per la società rossonera e si vedono in particolare per quanto riguarda le decisioni riguardanti l'area sportiva.

- L'input al momento dell'insediamento alla guida dell'Inter era evidente:, da subito ritenuto prioritario per poter aumentare i ricavi e portarli in linea con i top club europei. Al netto dei continui lavori, anche con il Milan, per quanto riguarda la questione dell'impianto sportivo, i passaggi per farlo sono stati altrettanto chiari, dopo uno studio approfondito dei conti sono arrivati interventi mirati all'abbassamento dei costi di gestione del club. L'ingresso non ha portato immediati scossoni nell'organigramma, eccezion fatta per la nomina dicome nuovo presidente (raccogliendo dunque l'eredità di Steven Zhang) e l'inserimento di figure di Oatktree nel Consiglio d'Amministrazione (per fare alcuni esempi), ma con l'arrivo dell'autunno sono arrivate le prime profonde rivisitazioni dei ruoli dirigenziali, con diversi addii. Quello di maggiore spicco è arrivato solo lo scorso febbraio, con la separazione dal CEO corporate

- Tanti cambiamenti, un punto fermo: nessuna ingerenza nell'area sportiva del club. A differenza di quanto visto al Milan, con la rimozione di. "", ha sottolineato Marotta in occasione del media day organizzato ad Appiano Gentile in vista della finale di Champions League. Certo sono stati dati dei paletti entro cui agire per quanto concerne il mercato, rispettando però sempre l'esperienza e la competenza di chi ha saputo gestire la squadra anche in momenti più difficili portando traguardi importanti come la finale di Champions persa nel 2023 o, soprattutto, lo Scudetto della seconda stella nel 2024.

- E la mossa ha dato frutti immediati. Sul campo, con il raggiungimento di un'altra finale di Champions, e soprattutto dal punto di vista economico. Perché proprio i successi ottenuti dall'area sportiva danno una spinta importantissima ai conti dell'Inter.ed è stato rilanciato dopo i dati del bilancio 2024, chiuso con un) e unacon la possibilità addirittura di chiudere in attivo come mai accaduto da quando le strategie calcistiche e quelle finanziarie hanno cominciato a intrecciarsi, grazie anche e soprattutto ai ricavi portati dalla squadra di Simone Inzaghi con il percorso in Champions League con il nuovo format.

- Il campo dà slancio ai conti e questo alimenterà anche le prospettive di mercato, in vista di una linea che vedrà dei ritocchi rispetto al recente passato. Oaktree non si è tirata indietro con scelte importanti in sede di rinnovo, lo testimoniano gli investimenti fatti per prolungare i contratti die big quali, il tutto senza cedere pezzi pregiati della rosa. Il miglioramento del bilancio non impone sacrifici anche in vista della prossima estate, dove comunque con ogni probabilità si potrà vedere qualcosa di diverso rispetto alla scorsa estate, in cui oltre alle spese per i riscatti (Frattesi, Martinez, Carlos Augusto, Arnautovic) sono arrivati due ritocchi a parametro zero () e l'investimento per

", ha annunciato Marotta dopo l'Assemblea degli azionisti dello scorso febbraio. Ma in cosa consiste questo cambiamento?e questo passa anche dalle scelte sul mercato, spendendo qualcosa in più per i cartellini tenendo sempre monitorato il monte ingaggi del club. Ma non solo, perché in questo senso anche la scelta di lanciare la) intestimonia la volontà di puntare su questo tipo di soluzione. E da questo punto di vista il miglioramento dei conti consente di farlo subito per alimentare le ambizioni di successo, si veda la trattativa con il Marsiglia per averea disposizione già per il Mondiale per Club. Il rendimento sul campo porta vantaggi economici che a loro volta permettono maggiore libertà sul mercato per arricchire la rosa e le scelte a disposizione dell'allenatore, un circolo virtuoso possibile anche grazie alla scelta di affidarsi all'esperienza e alla competenza degli uomini di campo chiamati a gestire la parte sportiva del club: è questo uno dei principali meriti di Oaktree nella crescita dell'Inter.