Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai media ufficiali nerazzurri in vista della gara di stasera in Supercoppa Italiana:



"L'anno scorso abbiamo alzato la Coppa Italia dopo la sfida contro la Juventus, indimenticabile. E' stata una dura battaglia dal primo all'ultimo minuto: il gol di Sanchez è stata un'esplosione di gioia, festeggiare davanti ai nostri tifosi un'emozione unica. Il Milan? Il derby è sempre il derby! Non sarà una partita facile, lo sappiamo, ma noi ce la metteremo tutta per portarlo a casa. Il Milan lo conosciamo bene, è una squadra di qualità ma noi dobbiamo giocare come sappiamo, da Inter, alzare nuovamente la Coppa e per centrare un risultato che potrebbe dare una spinta anche dal punto di vista emotivo".



FUTURO - "Ho trascorso 12 anni a Bergamo nel settore giovanile dell'Atalanta e anche oggi ho un legame forte con la città. A Parma ho sperimentato cosa significhi giocare in Serie A, ho fatto una stagione che mi è servita molto e mi ha permesso di arrivare all'Inter e di giocarmi le mie carte. Milano è la città dove sono e dove mi vedo per molti anni, rappresenta ciò che ho sempre voluto: giocare a San Siro con la maglia dell'Inter".