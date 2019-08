Giorno di vigilia in casa Barcellona, che domani sera a Bilbao inizia la difesa del titolo conquistato in Liga nella passata stagione contro l'Athletic. Tra i temi toccati in conferenza stampa dall'allenatore Ernesto Valverde anche il futuro di Ivan Rakitic e Arturo Vidal, centrocampisti accostati ripetutamente all'Inter di Antonio Conte nelle ultime settimane e che rischia di avere un minutaggio inferiore alla scorsa stagione dopo l'arrivo dall'Ajax di de Jong.



“Rakitic é un giocatore importante, lo è stato in questi due anni e speriamo possa continuare ad esserlo. In questo momento è un giocatore della rosa. Vidal? Conto su di lui, continuerà con noi, è un nostro giocatore. Poi vedremo cosa succederà”, ha dichiarato il tecnico del Barça. Sia Rakitic che Vidal non rappresentano ad oggi prime scelte per Marotta e Ausilio ma, qualora negli ultimi giorni di mercato si presentasse l'occasione per l'affare low cost e nel frattempo non fossero maturate le condizioni per il grande sogno Milinkovic-Savic, il croato e il cileno possono diventare delle idee concrete per il club nerazzurro.