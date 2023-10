L’ora X sta per scoccare e la tensione sale. Alle 18 Romelu Lukaku tornerà a San Siro e sarà, per la prima volta, contro l’Inter. Al belga sarà riservata un’attenzione particolare dai suoi ex tifosi, delusi dal suo comportamento estivo, dalla mancata permanenza in nerazzurro e, soprattutto, dal suo offrirsi agli eterni rivali di Milan e Juve. Pilastro ora della Roma di Mou, Big Rom avrà tutti gli occhi puntati su di sé in un Meazza che si preannuncia pieno e molto caldo.



LO STRISCIONE - Dopo la querelle sui fischietti preparati, pronti a fare da colonna sonora alle sue gesta in campo e poi vietati, i tifosi interisti hanno trovato un altro modo per riscaldare la temperatura a poche ore dal match. Nella notte infatti è stato esposto uno striscione in cui Lukaku non è citato ma è chiaramente chiamato in causa. "Infame schifoso! Milano ti aspetta", questo il messaggio della Curva Nord, appeso a un ponte della città.