Il Torino rischia di aver perso Schuurs per un lungo periodo. Il difensore olandese è uscito dopo 5' della ripresa nel match contro l'Inter a causa di una sospetta distorsione al ginocchio con un probabile interessamento dei legamenti che ha scosso il calciatore, uscito in barella tra le lacrime.



AUGURI - Tanti i messaggi di vicinanza per il ragazzo, anche dagli avversari di ieri. Con una storia su Instagram, Hakan Calhanoglu gli ha inviato questo messaggio: "Come calciatore, la salute del giocatore viene sempre al primo posto. Fratello mio Perr, ti auguro una pronta guarigione e sono sicuro che tornerai più forte di prima".