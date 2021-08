Simone Inzaghi è un allenatore che tiene molto alle dinamiche di gruppo, questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico si sia preso l'Inter.



“Inzaghi con i giocatori sta usando l’arma del dialogo. È un suo diktat, una sua richiesta. E il primo esempio l’ha dato lui, con le telefonate a tutti i giocatori della rosa una volta approdato ufficialmente sulla panchina. C’è un dialogo aperto e costruttivo, tra Simone e il gruppo: il tecnico ascolta, incamera e poi decide. È molto attento alle dinamiche di gruppo: non c’è allenamento che non sia preceduto o seguito da un pasto consumato tutti insieme ad Appiano. Per intendersi: quando c’è allenamento pomeridiano, poi si cena insieme alla Pinetina e solo successivamente si va a casa”.