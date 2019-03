La vittoria nel derby vale doppio per l'Inter che incassa i tre punti, sorpassa i rossoneri nella corsa al terzo posto e vede sorridere anche il proprio bilancio. Stavolta il botteghino non c'entra (è stato il Milan a far registarre il più alto incasso di sempre essendo la squadra in casa ndr.) ma proprio grazie ai rossoneri il club nerazzurro ha potuto mettere a bilancio un +1,1 milioni di euro direttamente da Suning e derivante dai risultati ottenuti in campo.



BONUS A RENDERE - Nell'accordo di partnership e naming rights sottoscritto dall'Inter con Suning, l'azienda di famiglia della proprietà nerazzurra si impegnava a garantire numerosi bonus legati al rendimento in campo della prima squadra e delle giovanili. Più vinci più incassi è il concetto e non è legato soltanto ai titoli, ma anche alle singole gare. In particolare, le vittorie di partite di livello top in Serie A come i derby contro il Milan, e le sfide contro Juve, Napoli e Roma garantiscono all'Inter 550mila euro per ogni vittoria. Vincere i due derby contro i rossoneri ha quindi garantito all'Inter l'incasso di 1,1 milioni di euro. IL TERZO POSTO - Ma c'è di più perchè, come detto, con la vittoria di ieri sera l'Inter ha anche contro-sorpassato il Milan al terzo posto in classifica e anche in questo caso il club nerazzurro potrebbe incassare una cifra notevole a fine stagione in caso di raggiungimento, o meno, del terzo posto. Se la posizione verrà mantenuta al termine del campionato, infatti, l'Inter incasserà 3,5 milioni di euro da Suning per il suddetto accordo di sponsorizzazione. Una cifra che scenderebbe intorno ai 2,7 milioni in caso di quarto posto. Una vittoria che vale doppio, in campo e fuori. Anche per questo un derby può sempre cambiare una stagione.