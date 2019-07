Un club prova il doppio colpo in casa Inter. Come riporta FcInterNews.it, il Monaco ha messo nel mirino due giocatori che non rientrano nei piani di Conte: Joao Mario e Joao Miranda. Per il centrocampista, pupillo di Leandro Jardim, il club del Principato ha offerto un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 15; per il centrale brasiliano, invece, per ora solo sondaggi, con l'Inter che fissa il prezzo: 5 milioni di euro.