Il Napoli molla James Rodriguez e l'Atletico Madrid ha dei dubbi. Il futuro del trequartista colombiano del Real Madrid, rientrato dal prestito biennale al Bayern Monaco, tiene banco sulla prima pagina del quotidiano spagnolo Marca.



Intanto il club del presidente Aurelio De Laurentiis valuta la pista alternativa, che porta al giovane ivoriano Nicolas Pepé del Lille. E non abbandona del tutto l'idea di regalare Mauro Icardi a Carlo Ancelotti. Secondo il Corriere dello Sport, per la prima volta l'attaccante argentino ha aperto all'ipotesi di trasferirsi a Napoli. Una soluzione preferita anche dall'Inter rispetto alla Juventus, che non si è ancora mossa concretamente perché prima deve cedere Higuain.



A proposito, dopo aver rifiutato le offerte arrivategli da West Ham e Cina, il Pipita sta ammorbidendo la propria posizione nei confronti della Roma. Le parti torneranno a parlarsi prima della partenza per la tournée prevista venerdì. In caso di fumata bianca, i giallorossi darebbero poi il via libera per la cessione di Dzeko all'Inter, che tratta pure Lukaku del Manchester United.