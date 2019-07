Il Napoli è vicino a definire l'acquisto di Pépé e questo, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spingerebbe ulteriormente Icardi verso la Juventus. Questo è quanto scrive la "Rosea”, che spiega come, dalla Cina, l'amministratore delegato nerazzurro avesse lasciato intendere qualche novità positiva sul fronte Icardi-Napoli, che invece sembra destinata a smorzarsi.



“Il tempo passa e il Napoli che mette le mani su Pépé «spinge» Mauro Icardi alla Juve. Niente di nuovo sul fronte della trattativa per il passaggio in bianconero del numero 9 dell’Inter, ma i campioni d’Italia restano gli unici davvero in corsa per il separato in casa nerazzurro. Qualche giorno fa, dopo il vertice di Nanchino con il presidente Steven Zhang, l’ad Beppe Marotta era stato chiaro: «Su Icardi qualcosa negli ultimi tempi si sta muovendo». Il riferimento del dirigente era a una presunta apertura di Mauro e Wanda al trasferimento alla corte di Carlo Ancelotti. In realtà i segnali arrivati dall’argentino e dal suo entourage sono stati diversi e Torino è sempre stata l’unica soluzione nella sua testa. Adesso, però, il nuovo scenario in casa Napoli porta con ancora più forza Icardi verso la Juventus”.