Svolta per il futuro di Matteo Politano. L'attaccante dell'Inter è tornato a Milano dopo il fallimento dello scambio con la Roma che avrebbe compreso il cartellino di Leonardo Spinazzola, ma l'esterno ex-Sassuolo non rimarrà in nerazzurro. C'è infatti un altro club che è in pressing per il classe '93 ed è il Napoli che sta piazzando l'accelerata definitiva.



ACCORDO FRA CLUB - Il Napoli ha infatti sondato il terreno con l'Inter nel corso degli ultimi giorni e proprio nella giornata di oggi è arrivata l'accelerata definitiva. Il ds Giuntoli ha infatti rilanciato con il club nerazzurro garantendo il trasferimento a titolo definitivo del cartellino di Politano per una cifra complessiva di 25 milioni di euro trovando l'ok totale dell'Inter.



DOMANI L'OFFERTA AL GIOCATORE - Nella giornata di domani secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Napoli parlerà con il giocatore e con il suo entourage per provare a trovare una quadra economica che ponga la parola fine all'affare. È pronta un'offerta con ingaggio anche più alto rispetto a quanto garantito dalla Roma nella precedente trattativa. Dal giocatore non è arrivato un no al trasferimento e la sensazione è che si possa arrivare ad una chiusura in tempi brevi.