Si è acceso in una delle serate più importanti, come aveva già fatto anche in Champions contro il PSV. Dopo il passo indietro contro la Roma, Radja Nainggolan ne fa due avanti contro la Juventus, di fronte al proprio pubblico, in una sfida quasi decisiva per la Champions League. L’ex giallorosso si rianima, come al solito si rialza quando sembra giacere a terra, schiacciato dal peso delle polemiche. Una risposta a chi lo imputa di essere ormai giunto a fine corsa e una bella mano a Spalletti, che per portarlo a Milano si è caricato di responsabilità.



QUEL SUO ESSERE UN PO' COSI' - Radja Nainggolan ha accesso le luci a San Siro, lo ha fatto con un destro al volo che fa parte del suo repertorio. Un colpo che è la sintesi perfetta del suo essere così, un po’ naif e tanto coraggioso. Un esterno collo che nove volte su dieci finisce in curva, corre invece dritto verso l’angolo alla sinistra di Szczesny. Come nove su dieci sono anche i calciatori che la stoppano e ricominciano, specie se attraversano il periodo che sta attraversando Nainggolan. Ma il 14 con la cresta è diverso anche per questo, per l’innata capacità di mettersi tutto alle spalle e tirare dritto per la propria strada. Spesso anche sbagliando. UN NINJA IN PIU' - Una serata che riconcilia Nainggolan col popolo nerazzurro, ma soprattutto una notte che avvicina ancora di più l’Inter alla qualificazione in Champions League. Juve dominata per un tempo e affrontata alla pari nei secondi 45 minuti, prestazione che riempie di autostima e aiuta in vista del futuro, che vede i nerazzurri impegnati a Udine i trasferta e contro il Chievo in casa, prima di andare a giocare contro il Napoli di Ancelotti. Adesso i nerazzurri hanno un paio di certezze in più: la consapevolezza di poter affrontare con serenità lo scontro diretto che rimane (quello contro il Napoli) e la certezza di poter contare su un Nainggolan in più.