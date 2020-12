Un mercato a costo zero, questo il diktat di Zhang ai suoi dirigenti per rinforzare la rosa di Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nomi, profili, obiettivi per una sessione che nasce col mantra del costo zero, compensando idealmente l’arrivo di giocatori funzionali al percorso tecnico (funzionali: altro mantra) con la partenza di chi invece funzionale lo è stato meno. Spremendo dall’operazione algebrica, magari, un rilancio scudetto che aggiunga sangue fresco a una squadra che si è iscritta alla corsa vincendo le ultime 7 gare. Più pragmaticamente, provando a dare a Conte un organico meno numeroso ma, non è un paradosso, più profondo per le sue scelte per il finale di stagione”.