Il club nerazzurro non utilizza il condizionale, almeno nel sondaggio sul nuovo stadio. Ecco le prime domande rivolte ai tifosi sulla viabilità.- Miglioramento della match exprerience- Incremento di servizi e aree commerciali- Attenzione alla sostenibilità- Vicinanza a mezzi di trasporto pubblici- Accessibilità a ogni settore indipendentemente dalle abilità fisiche- Integrazione in un’area verde aperta al pubblico14-1818-2525-4040-60>60Preferisco non rispondereSìNoSìNo- Tutte o quasi tutte- Almeno la metà- Meno della metà- Da una delle zone del Comune di Milano (1-9)- Da un altro Comune della Provincia di Milano- Da un Comune di un’altra provincia della Lombardia- Da fuori Lombardia- In auto, come conducente- In auto, come passeggero- Con una combinazione di auto privata e trasporto pubblico- Con il trasporto pubblico- Con pullman privati organizzati o navette- A piedi- In bicicletta/monopattino/altri mezzi di micromobilità- In moto/motorino- Con altri mezzi (ad es. taxi)- Meno di mezz’ora- Tra mezz’ora e un’ora- Tra un’ora e un’ora e mezza- Tra un’ora e mezza e due ore- Tra due ore e tre ore- Più di tre ore- Poco prima dell’inizio della partita- Mezz’ora prima- Dai 30 ai 60 minuti prima- Da 1 a 2 ore prima- Oltre 2 ore primaSìNoSìNo- Esco prima della fine per evitare affollamenti- Cerco di uscire il più rapidamente possibile appena dopo il fischio finale- Lascio uscire gli spettatori e mi muovo con calma- È sempre lo stesso- Può cambiare a seconda del giorno/orario della partita- Può cambiare per mie ragioni (es. disponibilità o meno dell’auto)- Con una combinazione di auto privata e trasporto pubblico- In auto, come conducente- In auto, come passeggero- Con il trasporto pubblico- Con pullman privati organizzati o navette- A piedi- In bicicletta/monopattino/altri mezzi di micromobilità- In moto/motorino- Con altri mezzi (ad es. taxi).