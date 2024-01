Inter, il padre di Carboni: 'Valentin sogna di tornare...'

Valentin Carboni sta stupendo al Monza, trovando minuti e fiducia da Palladino e rispondendo sul campo. Il giocatore, di proprietà dell'Inter, ha attirato le attenzioni dei club di Premier e a giugno sarà di certo protagonista del mercato con i nerazzurri che devono decidere se sacrificarlo o portarlo in ritiro con Inzaghi. Suo padre, Ezequiel, ex Catania, ha parlato a IFStv.



L'AMMISSIONE - "Spero che un domani lo chiami nuovamente l’Inter. Lui ora sta dando tutto per il Monza, perché gli sta dando fiducia il club a partire da quando Galliani l’ha richiesto e la scelta è giusta, giustissima. Ma il suo sogno è diventare un giocatore dell’Inter e quello è per pochi. Lui ha tutti i giorni in testa voler fare bene per ricevere la chiamata da un dirigente o da Inzaghi per fare il ritiro con l’Inter".