E' sempre, ancora, tutto in stand by tra l'Inter e. O meglio: con il padre del giocatore, che da giorni ha bloccato la trattativa perché dopo aver concordato i termini - e con il ragazzo che ha già svolto le visite mediche - sta provando a ridiscutere ingaggio e commissioni.. Ora aspettano una risposta da parte del signor Samardzic che era attesa già un paio di giorni fa.- Fuori dalla trattativa ormai Rafaela Pimenta, che si è allontanata dopo che il padre del giocatore ha creato questa situazione di stallo dalla quale al momento ancora non ci si è mossi., l'agenzia di procura che al tra gli altri gestisce anche Jerome Boateng (attualmente svincolato).- L'idea del padre di Samardzic è quella di far entrare nell'affare questa nuova figura per rinegoziare tutto da capo. Dopo aver trovato l'accordo già da tempo, vorrebbe ripartire da zero per discutere di nuovo ingaggio, durata del contratto e commissioni.; condizioni e dettagli del contratto sono già stata accettate da tutte le parti quando ancora a fare il lavoro di intermediazione c'era la Pimenta, e per i dirigenti nerazzurri rimangono quelle. Intanto i giorni passano e Samardzic-Inter rimane un affare in bilico: serve solo un ultimo sì - del padre - per chiuderla defintivamente.