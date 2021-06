i e molti si chiedevano se questo “mood” potesse essere permanente in casa nerazzurra. Andato via Conte e appurata la necessità di vendere un “big” le paure dei tifosi sono cresciute giorno dopo giorno.. Esaurito lo smarrimento per la perdita del “comandante” si è passati alla crisi di nervi per l’assenza di un possibile successore all’altezza. Perso Allegri e dato per fatto il rinnovo di Inzaghi alla Lazio per la panchina dell’Inter non c’era più nessuno disponibile.sul filo di lana.alla nostra serenità e alla nostra felicità di tifosi ma, passando i giorni, ci stiamo convivendo e poco a poco lo stiamo a malincuore accettando.e potrebbe lasciare stavolta definitivamente Milano e. Tanti pezzi del puzzle stanno lasciando facendo si che in noi tifosi si faccia largo la sensazione di un quadro perfetto che si sta sbiadendo.Ma forse dopo settimane di incertezze possiamo tornare a vedere la luce in fondo al tunnel.. Non abbiamo comprato Mbappè ma la firma sul contratto dei due dirigenti nerazzurri traccia, senza spazio per i dubbi, il futuro della squadra e della società.Quante volte nei giorni scorsi abbiamo sentito il vociferare sul futuro di Marotta? Secondo alcuni l’ad nerazzurro sarebbe stato tentato di lasciare il suo ruolo all’Inter seccato dalla mancanza di un vero e proprio progetto della proprietà. Ne ho sentiti tanti pronti a giurare di aver visto Marotta teso, nervoso e arrabbiato, pronto per abbandonare Zhang e la nave interista.ancora a lungo. Una manifestazione chiara di continuità nonostante le difficoltà contingenti e la necessità di fare cassa con una cessione tanto illustre quanto dolorosa.. Il colpo è arrivato subito a zero svincolato dal Milan.“soffiato” ai cugini rossoneri per rimediare alla eventuale assenza di Eriksen.come lo sono i nuovi contratti dei dirigenti interisti.Chi si augurava un’Inter in disgrazia e pronta ad alzare bandiera bianca forse ora si dovrà ricredere. Le difficoltà, ripeterò sempre e all’infinito, ci sono per tutti e tutti a proprio modo le dovranno affrontare.e la fiducia in chi fino ad adesso (insieme a Conte ovviamente) ha portato la squadra a diventare campione d’Italia deve rimanere intatta e solida soprattutto in tempi difficili come questi!