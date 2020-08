Marotta e Ausilio studiano il piano di sviluppo del progetto sportivo dell'Inter e prevedono una rosa che abbia un giusto mix tra gioventù ed esperienza. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“È come l’alimentazione: quella corretta, quella che fra crescere bene, è sempre un mix di componenti. L’Inter che verrà deve avere energie pronte, da bruciare subito, e altre da immagazzinare, per uno sviluppo a più lunga scadenza. La ricetta dei nutrizionisti del mercato nerazzurro, Beppe Marotta e Piero Ausilio, è nota da tempo. Ma adesso che è tornato a Milano anche il presidente, e che la stagione è vicina al termine è il momento di redigere la “dieta”. Seguirà la linea guida del mix fra elementi esperti, dal ricco curriculum europeo e dallo “spirito vincente”, e di giovani di prospettiva, di formazione italiana, per far crescere un gruppo futuribile e che sia anche una potenziale risorsa di entrate e plusvalenze”.