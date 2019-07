Romeluè e resta il primo obiettivo dell'per rinforzare il reparto d'attacco, il profilo selezionato e richiesto da Antonio. Ma Marotta e Ausilio, visto anche l'inserimento della, sono al lavoro per non farsi trovare impreparati. Serve un piano B, un finto ripiego, che sia gradito all'allenatore e scaldi i tifosi. Tutto converge su Edinson Cavani, punta del PSG.Una trattativa non è ancora partita, siamo alla fase embrionale. L'Inter, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si è mossa per capire se c'è un'apertura dell'attaccante uruguaiano a lasciare il feudo d'oro parigino. La risposta dell'entourage del giocatore potrebbe arrivare già oggi. In scadenza di contratto nel giugno 2020, l'ex Napoli ha più volte rifiutato il rinnovo di contratto con il PSG, per arrivare a scadenza e scegliere liberamente dove accasarsi.anche qualcosa in meno. Una spesa nettamente meno impegnativa rispetto a quella che imporrebbe Lukaku.Gol ed esperienza internazionale, Conte darebbe l'ok all'operazione. Lo stesso Cavani potrebbe convincersi a sposare la causa nerazzurra, spinto dai connazionali Godin e Vecino.. In più, Suning potrebbe presentare al Matador un piano anche per un futuro dorato in Cina, allo Jiangsu. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com