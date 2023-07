Giornate di mercato importante per l’Inter, che oggi avrà un incontro col Sassuolo per parlare dell’affare Frattesi. Poi bisognerà definire anche la situazione Lukaku e capire se possono davvero arrivare offerte per Onana. Intanto però i nerazzurri hanno già iniziato a pianificare il futuro:(gli altri due sono Sebastiano, anche lui nerazzurro e nella stagione scorsa in prestito al Bari, e Sebastiano dello Spezia). Classe 2005, due giorni fa Pio ha compiuto 18 anni festeggiando anche insieme ai fratelli. Ma il regalo più bello deve ancora riceverlo.- Presto arriverà, una piazza che gli permetta di giocare con continuità e crescere. L’idea dell’Inter è quella di girarlo in Serie B, per quella che sarebbe la sua prima esperienza senza i colori nerazzurri. Una vera e propria occasione di mercato per dimostrare il suo valore anche in una prima squadra.- L’altra sera Pio ha organizzato una festa con amici e parenti per festeggiare i 18 anni, fuochi d’artificio a fine serata tra risate e abbracci.. Prima però è tempo di rinnovo, l’Inter crede in Pio Esposito e vuole dimostrargli la fiducia anche nei fatti.