è rientrato per fine prestito a Londra, da dove può arrivare un altro rinforzo in questi ultimi giorni di mercato. Almeno per ora, così i nerazzurri si dedicano a sistemare la fascia sinistra. Dove, come confermato dal direttore sportivo Ausilio. Il quale ha invece smentito l'arrivo di. Che, dopo la lite sul campo del West Bromwich Albion, lo ha escluso nella partita persa ai rigori contro il Tottenham diin coppa di lega.e sarà interessante vedere se Marcos Alonso andrà almeno in panchina oppure no. In estate il Chelsea ha acquistato un altro terzino sinistro:per cercare di trafiggere proprio i campioni di Spagna in Champions League. Oltre a Dalbert,, richiestissimo in Serie B.