L'Inter accende i riflettori sul Barcellona. I nerazzurri pensano a Vidal ma non solo. Secondo la stampa spagnola, infatti, starebbero pensando a Ivan Rakitic come alternativa al cileno. L'obiettivo sarebbe quello di aspettare gli ultimi giorni di mercato per poi affondare il colpo, evitando così eventuali aste. Per il Barcellona il giocatore non è incedibile, ma servono almeno 50 milioni per portarlo via.