Inter, il "piccolo" Thuram torna a Barcellona: gli allenamenti con Messi ed Henry, oggi è lo spauracchio di Flick

per tenere vivo il sogno Champions League e rispondere a critiche e processi che hanno iniziato a levarsi dopo la sequenza di sconfitte consecutive che ha compromesso la corsa in Coppa Italia e complicato quella in campionato., fisicamente e mentalmente, dopo una corsa a perdifiato fino ad aprile. Thuram torna e lo fa a Barcellona, dove forse non tutti sanno che iniziò a muovere i suoi primissimi passi da calciatori.Salutata l'Italia e la Juventus, retrocessa in Serie B per lo scandalo di Calciopoli,La passione per il calcio è sempre stata un affare di famiglia e, come il fratello Kephren, l'attaccante oggi in maglia nerazzurra l'ha coltivata sin da bambino. E lo ha fatto, inizialmente, di blaugrana vestito, coi ragazzi delL'edizione odierna di Mundo Deportivo ha messo a corredo addirittura una galleria fotografica che ritrae il giovane Marcus Thuram in posa con la Pulce e col connazionale diventato un'icona dell'Arsenal ma che nel Barcellona di Guardiola è diventato campione di tutto.– simbolo di resurrezione personale (appena 4 goal segnati da gennaio) e dell'intero gruppo –ma che alle spalle può essere sorpresa. Anche Inzaghi ha deciso di azzardare, spedendolo in campo dal primo minuto dopo appena una manciata di allenamenti in gruppo al termine di due settimane di riposo quasi assoluto. Per sapere quello che sarà il responso, non resta che mettersi comodi ed attendere.