Quando si parla di, che sia accesso ai gironi, agli ottavi, o ai quarti, per i club italiani non si può più soffermarsi solo ed esclusivamente ai risultati ottenuti in campo.e che sono in grado prima di tutto di alimentare i bilanci ampiamente provati e, di conseguenza, di cambiare strategie e obiettivi anche in chiave mercato.circa 16 milioni di euro per la partecipazione, circa 16 milioni per il ranking storico, circa 6 milioni per la prima tranche del Market pool, circa 10 milioni di euro per i risultati ottenuti in campo e altri 9,6 milioni di euro per l'accesso agli ottavi di finale. Sono 57,6 milioni di euro a cui si aggiungono 2,8 milioni di euro per la vittoria ottenuta nella gara di andataSuperando il Porto (quindi con una vittoria da 2,8 milioni o con un pareggio da 930mila euro) l'Inter andrebbe ad aggiungere all'incasso per il risultato ottenuto in campo altri 10,6 milioni di euro garantiti (senza considerare la seconda parte di Market Pool che andrà conteggiata a partire da 5 milioni e a salire in base al percorso non solo dei nerazzurri ma anche di Milan e Napoli).Nei progetti di bilancio il club nerazzurro considera l'accesso ai gironi di Champions come condizione base. Tutto ciò che viene guadagnato di extra, produce quindi effetti positivi sui conti del club. Ad agosto 2022 vi abbiamo raccontato di come i dirigenti interisti,(considerando quindi operazioni estive dal 30 giugno 2022, invernali ed estive per la prima parte della prossima campagna)Quella cifra, grazie alla cessione di Casadei era già stata ribassata a +45 milioni, ma con gli incassi della Champions la stessa cifra potrebbe essere rimodellata al ribasso ulteriormente. 22,8 milioni (+ i risultati di campo ottenuti stasera e di conseguenza nelle due successive partite) consentirebbero di fatto di portare la necessità di incasso a meno di 20 milioni.Di fatto. L'Inter riacquisterebbe quindi la libertà di manovra che consentirà non più di "dover cedere", ma di, eventualmente, "voler cedere". Per questo la gara di questa sera contro il Porto, per l'Inter, vale doppio.