aspetta di capire, non senza apprensione, quello che potrà essere il futuro di. Il centrocampista portoghese è ancora sotto contratto e, dopo lo stop e il susseguente nervosismo legato alla trattativa sfumata con loper la sua permanenza in maglia biancoverde (), ora è ila provare l'affondo per tenere il fantasista classe '94 in Portogallo.Un anno dopo, sempre la stessa storia, perché anche nell'estate 2020 il Benfica fu vicino ad acquistare Joao Mario dall'Inter, ma l'affare si arenò lungo le pieghe del contratto firmato dai nerazzurri al momento dell'acquisto proprio dallo Sporting.sfruttando quello che è un recente precedente e che ha portato addirittura la Fifa a multare i club coinvolti. La federcalcio mondiale, infatti, nel 2019e sottoscritto a gennaio 2019. In quel contratto era infatti stata inserita una clausola di anti-rivendita a ​Inter, Lazio, Milan, Napoli, Roma e anche Psg. Una clausola ritenuta anticostituzionale e che ora potrebbe aiutare Inter e Benfica a liberare Joao Mario.