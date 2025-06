Inter, il presidente del Galatasaray: "Calhanoglu luce dei nostri occhi, ci ho parlato al telefono"

Da settimane ormai si rincorrono le voci sul futuro del centrocampista dell', prima scelta di unche vuole fare la voce grossa sul mercato costruendo una squadra da Champions League: chiuso l'arrivo a parametro zero di, i turchi continuano a lavorare super l'attacco e su Calha come regista basso di centrocampo.Il feeling tra Hakan e il Gala è noto e il diretto interessato, in un'intervista di qualche settimana fa, aveva lasciato la porta aperta: "". Parole e musica per i tifosi turchi e ad alimentare i sogni ci aveva pensato anche il padre del centrocampista con una storia su Instagram: "".

- Sulla vicenda è intervenuto anche Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray. In un incontro con i media locali, il numero uno del club di Istanbul ha confermato un contatto con Calhanoglu, pur facendo chiarezza sulla natura dello stesso colloquio: "E' il nostro orgoglio, il capitano della Nazionale, un giocatore importante e di successo. Ogni squadra lo vorrebbe. Il mio incontro con Hakan però non è stato un incontro di mercato. Ero con un amico, un gruppo di amici stava parlando al telefono con Hakan e quando mi hanno visto mi hanno passato il telefono. Ci siamo salutati, mi ha detto che fin da bambino è tifoso del Galatasaray. Io gli ho augurato il meglio. E' molto importante che si sappia che è andata così".

- Chiarimenti ma conferme sull'interesse per Calhanoglu, che è legato all'Inter con un. Cifre importanti, come quelle che servirebbero al Galatasaray per convincere l'Inter a sedersi al tavolo delle trattative: non meno diper il cartellino di Hakan.- Calhanoglu non è stato l'unico tema affrontato in conferenza, perché il vice presidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu ha parlato anche di, facendo chiarezza brevemente sulla situazione del centravanti nigeriano di proprietà dele sulla sua clausola rescissoria (da 75 milioni di euro) valida per l'estero: "Osimhen deve decidere. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che possa competere con squadre di tutto il mondo, non solo in Turchia. Dobbiamo essere pazienti. Stiamo lavorando giorno e notte".

