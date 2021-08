Alexis Sanchez non conosce pace. L'attaccante dell'Inter, a pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie A e a due settimane dall'inizio del triplice appuntamento per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, continua a non stare bene. Il presidente della Federcalcio cilena, Pablo Milad, parlando ai microfoni di Adn Radio ha spiegato come l'infortunio al polpaccio del Nino Maravilla sia piuttosto serio: "Sarà ancora una volta difficile contare su Alexis, ha un infortunio piuttosto complicato, speriamo che possa arrivare qui in tempo ma la situazione è seria". Tradotto, Sanchez fuori dai giochi per Inzaghi almeno fino a metà settembre.