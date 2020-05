Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Ivan Perisic e sulla trattativa tra Inter e Bayern.



“L'Inter ha già dovuto mettere in freezer il futuro di Ivan Perisic. Il Bayern Monaco non ha fatto la propria mossa entro venerdì scorso: un termine fissato in concomitanza con l'epilogo della Bundesliga, prima che i tempi si dilatassero a causa della pandemia. Niente venti milioni, almeno per adesso. Cifra che è destinata a scendere, probabilmente l'unico modo affinché l'Inter e i bavaresi trovino un punto d'incontro. La ripresa del campionato tedesco è senz'altro un modo per valorizzare Perisic, che già ha totalizzato cinque gol e otto assist in stagione. In più, riprendendo il croato ci sarebbe anche quel gravoso ingaggio di 4,6 milioni all'anno per l'Inter. Che si tiene come soluzione d'emergenza un nuovo prestito al Bayern dell'esterno”.