Il futuro del terzino austriaco Valentino Lazaro continua a tenere banco in casa Inter. Il club nerazzurro lo ha ceduto al Newcastle a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e sebbene da parte dei Magpies c'è stata l'apertura a trattenerlo, ancora non c'è accordo sulla cifra. Non c'è ottimismo, anche perché le partite giocate non sono state tante. La possibilità più concreta è un rientro all'Inter che però ha già una strategia pronta per il suo futuro.