Via ai colloqui individuali per trovare una soluzione al problema più importante che attanaglia oggi il bilancioe la sua proprietà cinese.lo hanno detto a chiare lettere: l'attuale bilancio non è sostenibile con i problemi legati alla pandemia che hanno condizionato gli ultimi due anni e hanno portato il costo del lavoro fuori da ogni regime di sostenibilità. Il monte ingaggi è arrivato a toccare oltre il 75% del fatturato e per qualunque altra azienda si starebbe avvicinando il rischio default., l'obiettivo è quello di tagliare i costi il più possibile e per farlo nel corso dei colloqui individuali annunciati dalla società si prospetterà in un confronto schietto e diretto ai calciatori diverse modalità per alleggerire quel dato e, quindi, il monte ingaggi. In base a quello si potrebbero spostare equilibri interni e anche strategie di mercato. Conte ha indicato i suoi intoccabili, ma analizzando la rosa come si potrebbe arrivare ad un taglio di circa il 15% dell'attuale carico?Christian ERIKSEN – 7,5 milioni + 1,5 di bonus [2024]Alexis SANCHEZ – 7 milioni [2023]Arturo VIDAL – 6,5 milioni [2022+1]Ivan PERISIC – 5 milioni [2022]Marcelo BROZOVIC – 3,5 milioni [2022]Samir HANDANOVIC – 3,2 milioni [2022]Aleksandar KOLAROV – 3 milioni [2021]Milan SKRINIAR – 3 milioni + 0,5 milioni di bonus [2023]Ashley YOUNG – 3 milioni [2021]Matías VECINO – 2,5 milioni [2022]Lautaro MARTINEZ - 2,5 milioni [2023]Danilo D’AMBROSIO – 2 milioni [2021]Stefano SENSI – 2 milioni [2024]Matteo DARMIAN - 2 milioni [2024]Andrea RANOCCHIA – 1,8 milioni [2021]Andrea PINAMONTI – 1,8 milioni [2024]Roberto GAGLIARDINI – 1,5 milioni [2023]Inout Radu - 1 [2024]Daniele PADELLI – 0,5 milioni [2021]Georgios VAGIANNIDIS – 0.3 milioni [2024]Radja NAINGGOLAN - 4,5 milioni [2022]JOAO MARIO - 3,5 milioni [2022]Valentino LAZARO - 1,5 milioni [2023]DALBERT – 1,2 milioni [2023]Lucien AGOUME – 0,2 milioni [2022]Sebastiano ESPOSITO – 0,1 milioni [2022]Abbiamo messo in grassetto coloro che, per l'allenatore, sono ritenuti fondamentali per lo sviluppo del suo progetto tecnico-tattico.saranno lasciati partire,dovrà trattare al ribasso e anche l'accordo diè oggi in discussione. Questi addii potrebbero consentire all'Inter di adeguare il contratto die, probabilmente diche però non è considerato insostituibile. Sono però altri gli ingaggi che potrebbero essere "sacrificati" due su tutti sono quelli dei cileniche hanno sì usufruito del decreto crescita, ma toccano comunque quote troppo alte per l'attuale situazione economica. Dapotrebbero arrivare delle plusvalenze, ma il vero dubbio riguarderà. Tutti e tre potrebbero rappresentare occasioni di grandi plusvalenze sia a fronte di offerte importanti che davanti a possibili super scambi. E gli esuberi di rientro? anche dalla risoluzione di casi spinosi comepassa molto delle prossime mosse nerazzurre. Non sarà semplice, la disponibilità dei giocatori sarà importante anche per questo.