Sosta nazionali conclusa per i giocatori dell’Inter. Come riporta Sky Sport, i primi a tornare al servizio dello staff nerazzurro sono gli italiani e Asllani. Domani sarà invece il turno degli olandesi De Vrij e Dumfries, di Thuram e di Arnautovic e i sudamericani Lautaro e Carlos Augusto, ultimi ad aggregarsi al gruppo. Alexis Sanchez è invece atteso per venerdì.