Entro fine mese si deciderà il futuro di Mauro Icardi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il PSG chieda all'Inter una riduzione del prezzo.



“Resta invece valida la deadline del 31 maggio per il riscatto di Icardi da parte del Psg. Per i francesi il campionato si è concluso - con tanto di vittoria del titolo - dunque l’Inter aspetta di definire entro fine mese la cessione a titolo definitivo dell’ex capitano. Il Psg ha infatti manifestato l’intenzione di esercitare il diritto di riscatto e il giocatore sarebbe felice di continuare la sua avventura francese. Però il Psg vorrebbe uno sconto sui 70 milioni stabiliti, sempre a causa della pandemia. L’Inter ha alzato il muro ma è possibile che un punto di incontro si possa trovare inserendo una contropartita nell’affare. Il tavolo resta aperto: ma se il Psg vuole davvero Icardi, un’intesa si troverà”.