Il Paris Saint-Germain riscatterà Icardi dall'Inter, secondo la stampa francese. Ma non è detto che poi resterà coi parigini. Come scrive Tuttosport, infatti, la Juve è pronta ad andare all'assalto per l'argentino, parlando direttamente con il Paris Saint-Germain, con Leonardo e Paratici che hanno già toccato l'argomento nella trattativa, poi saltata, Kurzawa-De Sciglio.