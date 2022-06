Il punto fermo dell’attacco dell’Inter è argentino.è già pronto a riscattarsi dopo una stagione sottotono, in attesa di capire quale sarà (o quali saranno) il partner offensivo argentino pronto al tango. Dipenderà da un mercato estivo che vedrà 'El Tucu' solo come spettatore, dopo l’importante esborso nerazzurro per portarlo alla corte di Inzaghi per la prossima stagione.Voluto con forza a Milano dal tecnico Simone Inzaghi, suo estimatore dopo le annate trascorse insieme alla Lazio,. La doppietta di Verona e poi quella all’Udinese nel giorno Hallowee avevano dato un peso specifico notevole al suo avvio milanese.Poi il vuoto, o quasi. Fino all’ultimo atto della stagione, con la terza doppietta messa a segno contro la Samp.Nella prima annata milanese, Correa ha avuto un ruolo da comprimario, tra i mugugni di qualche tifoso. Ora aspetta la ripartenza per sentirsi finalmente al centro del progetto Inter,Come detto, la certezza del Tucu è che ci sarà al suo fianco almeno un altro argentino. Potrebbe essere, perché nonostante le esigenze di far cassa il Toro ha ribadito di stare bene in città. O potrebbe essere, obiettivo mai celato di Beppe Marotta, per rinforzare la rosa in virtù dell’assalto alla seconda stella della prossima stagione, in un derby col Milan che si presenta già infuocato. La parola chiave è attesa. Quella dell’Inter, per vedere finalmente in campo il miglior Correa. E quella del Tucu, di capire qualcosa in più sui suoi compagni d’attacco.