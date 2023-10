Archiviata la vittoria dicontro il Benfica in cui il risultato finale di 1-0 non rende giustizia al reale dominio in campodi, l'allenatore nerazzurro torna a lavorare ad Appiano Gentile mettendo nel mirino la sfida di sabato alle 15 a San Siro dove si presenterà un Bologna da non sottovalutare con il grande ex Thiago Motta che ha iniziato alla grande la stagione e che è imbattuto da 6 partite consecutive con il rotondo 3-0 rifilato all'Empoli che ha portato gli emiliani a -4 dalla zona Champions.. L'attaccante francese si è accasciato a terra da solo nel secondo tempo della sfida contro il Benfica costringendo Inzaghi al cambio immediato con Sanchez. L'allarme è però rientrato dato che si trattava solo di crampi, ma l'ex-Borussia Monchengladbach potrebbe comunque riposare per evitare ripercussioni più gravi in uno stato attuale di leggero affaticamento.L'altra speranza per Inzaghi è quella di ritrovare al 100% anche. Il centrocampista italiano non è stato convocato per la sfida contro il Benfica anche se sarebbe stato possibile rischiarlo. La conferma era arrivata dallo stesso allenatore in conferenza stampa pre-partita e le chance di vederlo in campo, se non dal primo a gare in corso, sono alte.Anche Hakanè stato costretto al cambio nella sfida contro il Benfica per un problema legato alla stanchezza, ma se per Thruam si sta valutando un turno di riposo, il turco dovrebbe invece stringere i denti. Minuti importanti potrebbe ritrovarli Juanche era in panchina col Benfica, ma non ha trovato il campo. Resta invece ai box almeno fino a dopo la sosta Markoil cui percorso di recupero è ancora lontano dal completarsi, mentre è da valutare Stefano: oggi ha svolto lavoro differenziato ma aumentando l'intensità, da domani potrebbe tornare a lavorare con il gruppo ma questo non significherebbe necessariamente il suo rientro tra i convocati.