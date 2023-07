Non c'è due senza tre. Forse. Dopo la doppia esperienza con la maglia della Juventus, Alvaro Morata potrebbe tornare in Italia per la terza volta nella sua carriera. Stavolta il suo futuro sarà lontano da Torino, e in questo sensoall’uscita dagli uffici dell’Inter. Morata è il preferito di Simone Inzaghi per sostituire Lukaku: l'idea è quella di aggiungere al reparto un attaccante che conosca la lingua e la Serie A; un giocatore pronto da subito, per dare tempo a Thuram di ambientarsi senza fretta.- L'obiettivo principale di Ausilio sarebbe stato Balogun, profilo giovane e con ampi margini di miglioramento, ma il direttore sportivo è pronto ad andare incontro alle esigenze dell'allenatore e per questo con la riunione di oggi si è aperta la trattativa per Alvaro Morata.. I nerazzurri non potranno usufruire del Decreto Crescita, l'idea è quella di offrire allo spagnolo un ingaggio da cinque milioni a stagione per tre anni con opzione per il quarto o direttamente fino al 2027, la durata del contratto è un altro tema trattato oggi.- Su Morata è sempre vivo l'interesse di Roma e Milan, che da tempo stanno pensando allo spagnolo per rinforzare l'attacco.; a spingere per lo spagnolo ci sono Mourinho e Dybala che lo stanno sentendo con frequenza. Il Milan si è informato sulla situazione attraverso degli intermediari, ma per ora non ci sono margini per aprire una vera e propria trattativa. L'Inter invece è andata dritta su Morata, il nome preferito di Inzaghi per dimenticare Lukaku.