L'Inter vede la luce in fondo al tunnel. Non che le cose siano andate a rotoli nel periodo di maggiore stress per la difesa nerazzurra, ma di sicuro il peggio è alle spalle, e lo dimostra la corsa giocosa ma discretamente sostenuta di Benjamin Pavard in una mise total white per rincorrere Marcus Thuram dopo lo scherzo ripreso dalle telecamere nel post-Udinese. Il francese dovrebbe essere pronto a rientrare almeno nella lista dei convocati per la trasferta in casa della Lazio, anche se è difficile pensare che sia subito in grado di scendere in campo dal primo minuto. Dunque può toccare ancora a Bisseck, che non ha demeritato in quella posizione con i friulani.



GLI OLANDESI - I rientri a disposizione di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, che si sono fermati entrambi nel corso della gara in casa del Napoli, richiederanno ancora qualche giorno. Si tratta di risentimento muscolare alla coscia sinistra, adduttori per uno e flessori per l'altro, quindi nulla di così grave: potrebbero essere entrambi convocabili nel periodo di festa, tra Lecce e Genoa. Da monitorare giorno per giorno gli sviluppi, senza correre rischi inutili. Anche perché il tendine d'Achille di Juan Cuadrado non dà particolari garanzie e Darmian, che potrebbe essere utile dietro, per il momento serve in fascia.