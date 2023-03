Correa è destinato a lasciare l'Inter nel prossimo mercato estivo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Dzeko e Lukaku da qui a fine stagione si giocano la possibilità di restare in nerazzurro. Per il centravanti bosniaco ex Roma il rinnovo del contratto in scadenza a giugno resta l'opzione più probabile, ma non è giusto darla per scontata. E di scontato non c'è niente neppure intorno a Lukaku. Neppure il prezzo di un altro prestito, che l’Inter - nel caso - non vorrebbero mai pagare altri 8 milioni. L'unica certezza in attacco per il presente e per il futuro è Lautaro.