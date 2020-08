Futuro in bilico per Milan Skriniar all'Inter. Il difensore slovacco non è più una pedina inamovibile nello scacchiere di Conte. Secondo Tuttosport, è sempre più probabile che possa essere sacrificato sul mercato in uscita. Nelle ultime settimane si sono intensificate le comunicazioni con il Tottenham, magari per intavolare uno scambio con il centrocampista Ndombele (ex Lione).