L'Inter si muove sul mercato in attesa di risolvere la grana allenatore. Per la fascia sinistra è sempre caldo il nome di Emerson Palmieri del Chelsea, dove gioca anche il centrocampista francese Kanté: richiesto da Conte in alternativa a Ndombele del Tottenham, interessato a Skriniar.



L'Inter da tempo ha l'ok di Tonali e lavora per trovare l'intesa col Brescia: Cellino è ancora fermo alla richiesta di 50 milioni contro i 30 con bonus proposti dai nerazzurri. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, senza cessioni sarà difficile stringere per Kumbulla del Verona, per cui Marotta continua ad essere in pole position.