A oggi i dirigenti nerazzurri escludono qualsiasi tipo di intervento sul mercato di gennaio in attacco, ma il capitolo non è chiuso. Per Alexis Sanchez continuano a suonare – al momento invano – sirene dall'Arabia Saudita. Invece su Arnautovic non si registrano movimenti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in entrata l'Inter non ha messo nel mirino altri nomi al di fuori di Mehdi Taremi. È una pista solida per giugno, quando andrà in scadenza con il Porto. Ma è bene tenere le antenne dritte.