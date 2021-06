Le voci dalla Germania sono insistenti e raccontano di un Ivan Perisic destinato a tornare in Bundesliga, ma dall'Inter arrivano solo smentite. Per il calciatore croato non sono ancora giunte offerte in viale della Liberazione e i nerazzurri non escludono che a luglio il croato possa essere agli ordini del nuovo allenatore, Simone Inzaghi.