Dopo la vittoria contro l'Udinese, l'Inter non riposa, ma si proietta subito alla sfida di Champions League contro la Real Sociedad, decisiva per il 1° posto nel girone. Tutti convocati ad Appiano Gentile, con un'unica eccezione rappresentata da Benjamin Pavard: come riporta Sky Sport, al difensore francese è stata concessa una giornata libera, ma punta a una convocazione contro la Lazio.