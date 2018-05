De Vrij e Asamoah in pugno, Lautaro Martinez preso da tempo. E adesso l'Inter lavora per farsi altri regali in vista dell'estate in cui sarà importante non sbagliare sul mercato. Anche in difesa, dove potrebbero arrivare altri rinforzi oltre alla potenziale firma di de Vrij nelle prossime settimane, attesa per congelare qualsiasi dubbio sull'acquisto a parametro zero del centrale olandese. Il nome che torna è quello di Filip Benkovic, difensore della Dinamo Zagabria classe '97, croato, un vero e proprio gigante (è alto 1 metro e 94) già cercato in passato dai nerazzurri senza riuscire a chiudere l'operazione.



MAMIC A MILANO - Premessa: non è un affare fatto e non sarà semplice definire tutto in tempi brevi perché Benkovic è molto richiesto. Tra i difensori più promettenti dell'area balcanica e in Europa, Benkovic - sotto contratto fino al 2022 - è valutato non meno di 20 milioni di euro, tanto che sono state rifiutate proposte inferiori a questa cifra dalla Bundesliga e non solo. E va fatta attenzione alla concorrenza del Borussia Dortmund, molto forte su di lui. L'Inter si è mossa per questo centrale paragonato a Ivanovic, i contatti proseguono al punto che il presidente della Dinamo, Mamic, è a Milano in queste ore per dialogare con la dirigenza nerazzurra. La richiesta però rimane decisamente elevata. Utilizzato anche da centrocampista centrale all'occorrenza, Benkovic - soprannominato Big Ben - può essere una nuova operazione tra l'Inter e la Dinamo Zagabria dopo quell'affare Kovacic che ha fruttato una plusvalenza importante pur deludendo nel rendimento del centrocampista. Ma non sarà semplice chiudere subito: lavori in corso...